KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."



KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, KYK burs başvurusunun 1 Kasım 2021 tarihinde başlaması öngörülüyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.