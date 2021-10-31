Dünyanın pek çok yerinde 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece kış saati uygulaması başladı. Bu kapsamda; saatler 1 saat geri alındı. Ancak Türkiye'de 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile sabit saat uygulaması halen devam ediyor. Yaşanan kafa karışıklığını gidermek amacı ile vatandaşlar "Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki; 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak? İşte son bilgiler.
SAATLER GERİ Mİ ALINDI? | ŞU AN SAAT KAÇ?
Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.
KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GERİ Mİ DÖNÜLDÜ?
İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı. Kış saati 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?
Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.