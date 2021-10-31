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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:17 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:18

Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç? 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak?

Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç? 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak?

Bir dönem uygulandığı bilinen yaz ve kış saati uygulaması Ekim ayının sonuna gelinmesi ile birlikte araştırılan konular arasında yerini aldı. Akıllı cihazlarda daha önceki senelerde yaz ve kış saati uygulamasına göre saatlerin değişiklik gösterdiği biliniyor. Ancak 2016 yılından beri sabit saat uygulamasında yer alan Türkiye için “Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı?” gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Bu kapsamda; 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak? İşte yanıtı!

Dünyanın pek çok yerinde 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece kış saati uygulaması başladı. Bu kapsamda; saatler 1 saat geri alındı. Ancak Türkiye'de 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile sabit saat uygulaması halen devam ediyor. Yaşanan kafa karışıklığını gidermek amacı ile vatandaşlar "Saatler geri mi alındı? Saatler geri alınacak mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki; 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak? İşte son bilgiler.

SAATLER GERİ Mİ ALINDI? | ŞU AN SAAT KAÇ?

Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GERİ Mİ DÖNÜLDÜ?

İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı. Kış saati 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

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Saatler geri mi alındı ve şu an saat kaç? 31 Ekim Pazar Bugün Kış saati uygulaması mı başlayacak?
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