Son dakika: Fenerbahçe'de maç sonu Vitor Pereira'ya büyük tepki! "İnadın yaktı bizi hoca"

Teknik direktör Vitor Pereira'yı 3'lü defans ısrarı ve oyuncu tercihleri nedeniyle eleştiren sarı-lacivertliler, sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı için, "İnadın bizi yaktı hoca… Şimdi de bize, 'Ne bekliyordunuz, şampiyon olmayı mı?' diyecek. Hemen istifa edip gitmeli, yoksa bu sezon da kaçacak… Takımla o kadar çok oynuyor ki haftalardır 11'ini bulamadı… Pereira bir sonraki maçı görmemeli" yorumları yaptılar.