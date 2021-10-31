Son dakika: Fenerbahçe'de maç sonu Vitor Pereira'ya büyük tepki! "İnadın yaktı bizi hoca"

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanya'dan sonra Konyaspor'a da mağlup oldu. Maç Soner'in golüyle başladı. Sarı-lacivertliler şoku atlatamadan bu kez Abdülkerim, Altay'ı avladı. Erken değişiklikler nedeniyle hakkı biten sarı-lacivertliler 10 kişi oynarken 84'te İrfan Can'ın golü skoru ilan etti. 8. haftanın lideri Kanarya zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Bugün Karagümrük ve Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe 8.'liğe gerileyecek.
Alanya maçını kaybeden 11'e sadece cezası biten Altay ve Valencia katılmıştı Konya'da ve Serdar Dursun kenardaydı. Pereira memnun olacak ki takımda değişime gitmemiş. Ama Konya'da beğenilen 11 yine bir şey üretemedi.
Üzerine maçın ilk 11 dakikasında yenilen iki golle Konya gibi sıkı bir deplasmanda berbat bir başlangıç yapıldı. Pereira, çok beğendiği takıma 41'de üç oyuncu değişikliğiyle müdahaleye gitmek zorunda kaldı!
Yakalanan pozisyonlarda hem beceriksizlik hem şanssızlık devreye girdi. Takımın temel taşı görülen Altay, Gustavo ve Valencia sakatlanarak oyundan çıktı. Fenerbahçe'de çok eleştirilen geçen sezonu dahi aratan bir görüntü var.
FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Trabzonspor'a 3-1 yenilen ardından Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, dönüşte Alanya'ya 2-1 yenildi. Dün de Konya'ya mağlup oldu. Kanarya böylece Süper Lig'de 2018'den bu yana ilk kez üst üste üç yenilgi birden aldı.
SON 19 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI!
İlk yarıda 3 oyuncu değişikliği birden yapan Fenerbahçe, Gustavo ve Altay'ın sakatlıkları sonrası 72'de 5 değişikliği birden tamamladı. 80'de Valencia sakatlanıp sedye ile kenara alınınca Pereira'nın yapacağı hiçbir şey kalmadı. Sarı-lacivertliler uzatmalarla birlikte son 19 dakikayı 10 kişi oynadı. Fenerbahçe 11 kişiyle yapamadığını 10 kişi ile yapıp 84'te İrfan'la golü attı.
JENERİKLİK GOLLER!
2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında önünde bulan Soner, ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Jeneriklik bu gol, F.Bahçe'nin 2021-22 sezonunda yediği en erken gol (1:56) oldu.
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye vurdu ve sağ köşeden ağları buldu. İrfan ilk kez gol sevinci yaşadı.
"İNADIN BİZİ YAKTI HOCA!"
Kadıköy'deki Alanyaspor mağlubiyeti sonrası isyan ateşini yakıp hem yönetimi hem de takımı protesto eden Fenerbahçe taraftarı, Konya'da da ilk yarıda yenen iki gol sonrası çileden çıktı.
Teknik direktör Vitor Pereira'yı 3'lü defans ısrarı ve oyuncu tercihleri nedeniyle eleştiren sarı-lacivertliler, sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı için, "İnadın bizi yaktı hoca… Şimdi de bize, 'Ne bekliyordunuz, şampiyon olmayı mı?' diyecek. Hemen istifa edip gitmeli, yoksa bu sezon da kaçacak… Takımla o kadar çok oynuyor ki haftalardır 11'ini bulamadı… Pereira bir sonraki maçı görmemeli" yorumları yaptılar.
TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A TEPKİ!
Alanyaspor yenilgisi sonrası Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının "İstifa" tezahüratları yaptığı Başkan Ali Koç dün Konya'da da aynı şeyi yaşadı. Pandemi nedeniyle tribünlerde sadece yeşilbeyazlı taraftarlar yer alırken, 90 dakikanın sonunda Konyaspor tribünleri "Ali Koç istifa" diyerek tempo tuttu.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte statta da son dönemin fenomen dizisi Squad Game'in müziği çalındı. Fenerbahçe taraftarı ise Başkan Koç'a tepkisini sosyal medyada sürdürdü. "Ali Koç istifa hem de çok acil şekilde", "Megafonu al gel, Sabiha Gökçen'de bekliyoruz" yorumları en dikkat çekenlerdi.