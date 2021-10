WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! 1 Kasım sonrası WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?

Apple

WhatsApp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde yer alan bilgiye göre, iOS 10'dan sonra güncellenemeyen eski iPhone'lar platforma erişimi kaybedecek.

Diğer markalar

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Yukarıda belirtilen cihazlar, 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak bu, WhatsApp'ın bu cihazlarda hemen o tarihte çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak platform, bu cihazlara güvenlik güncellemelerini, özellikleri ve diğer iyileştirmeleri göndermeyi durduracak. Sonunda uygulamanın akıllı telefonlarda işlevsiz olmasına yol açacaktır.