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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:42

WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! 1 Kasım sonrası WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?

WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! 1 Kasım sonrası WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp 1 Kasım itibarıyla bazı cihazlarda kullanılamayacak. Yeni güncellemeyi almayacak olması nedeniyle bazı Android ve IOS cihazlarında kullanılmayacak olması nedeniyle “WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?” sorusuna kullanıcılar tarafından yanıt aranıyor. Aynı zamanda WhatsApp konu ile ilgili listeyi de yayınladı. İşte WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi.

WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! Popüler mesajlaşma uygulaması 1 Kasım sonrası WhatsApp'ı kullanamayacak telefonların listesini açıkladı. Bu kapsamda; kullanıcılar "WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanmayacak telefonlar!

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ KULLANILMAYACAK TELEFON MODELLERİ

Samsung

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Apple

WhatsApp'ın 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde yer alan bilgiye göre, iOS 10'dan sonra güncellenemeyen eski iPhone'lar platforma erişimi kaybedecek.

Diğer markalar

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Yukarıda belirtilen cihazlar, 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak bu, WhatsApp'ın bu cihazlarda hemen o tarihte çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak platform, bu cihazlara güvenlik güncellemelerini, özellikleri ve diğer iyileştirmeleri göndermeyi durduracak. Sonunda uygulamanın akıllı telefonlarda işlevsiz olmasına yol açacaktır.

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WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! 1 Kasım sonrası WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?
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