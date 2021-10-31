Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:42

WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! 1 Kasım sonrası WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp 1 Kasım itibarıyla bazı cihazlarda kullanılamayacak. Yeni güncellemeyi almayacak olması nedeniyle bazı Android ve IOS cihazlarında kullanılmayacak olması nedeniyle “WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?” sorusuna kullanıcılar tarafından yanıt aranıyor. Aynı zamanda WhatsApp konu ile ilgili listeyi de yayınladı. İşte WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi.

WhatsApp kullanamayacak telefonların listesi belli oldu! Popüler mesajlaşma uygulaması 1 Kasım sonrası WhatsApp'ı kullanamayacak telefonların listesini açıkladı. Bu kapsamda; kullanıcılar "WhatsApp kullanılmayacak telefonlar hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanmayacak telefonlar!