Göztepe’nin nefesi yetmedi

Sarı-kırmızılılar, ligin formda ekibi Alanyaspor karşısında 1-0’dan geri dönüp 2-1’i buldu ama skoru korumayı başaramadı
Bülent Korkmaz ile yükselişe geçen Alanyaspor ile inişli çıkışlı performansını sürdüren Göztepe 2-2 berabere kaldı. 3'te Davidson ile öne geçen ev sahibi, 62'de Tijanic ve 78'de Lourency'in golleriyle 2-1 geriye düştü. Son bölümde baskısınıartıran Alanya, 89'daMilunovic ile dengeyi sağlayıncapuanlar paylaşıldı.
BORJA'NIN ELI KIRILDI
ALANYASPORLU Cristian Borja'nın eli kırıldı… Kulüp tarafından yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun perşembe günü geçirdiği zincirleme trafik kazası sonrasında elinde kırık olduğu duyuruldu. Dün kadroya alınmayan Kolombiyalı savunmacının bireysel olarak idmanlarını sürdürdüğü öğrenildi.