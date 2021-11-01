Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe’nin nefesi yetmedi
Giriş Tarihi: 1.11.2021

Göztepe’nin nefesi yetmedi

Göztepe’nin nefesi yetmedi

Sarı-kırmızılılar, ligin formda ekibi Alanyaspor karşısında 1-0’dan geri dönüp 2-1’i buldu ama skoru korumayı başaramadı

Bülent Korkmaz ile yükselişe geçen Alanyaspor ile inişli çıkışlı performansını sürdüren Göztepe 2-2 berabere kaldı. 3'te Davidson ile öne geçen ev sahibi, 62'de Tijanic ve 78'de Lourency'in golleriyle 2-1 geriye düştü. Son bölümde baskısını artıran Alanya, 89'da Milunovic ile dengeyi sağlayınca puanlar paylaşıldı.

BORJA'NIN ELI KIRILDI
ALANYASPORLU Cristian Borja'nın eli kırıldı… Kulüp tarafından yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun perşembe günü geçirdiği zincirleme trafik kazası sonrasında elinde kırık olduğu duyuruldu. Dün kadroya alınmayan Kolombiyalı savunmacının bireysel olarak idmanlarını sürdürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Erman Toroğlu ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinde...
Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Ünlü oyuncu Özgür Ozan'dan yıllar sonra gelen ‘Çocuklar Duymasın’ itirafı!
KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Milyonlarca emekliye müjde! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberi: Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki! 'Sanki Guardiola...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe’nin nefesi yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA