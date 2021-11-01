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Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:15 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:16

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, ilan yayınlandı mı? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, ilan yayınlandı mı? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da!

Ekim ayının son günlerinde bekçi alımı ile ilgili sorgulamalar artıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı duyuruları ilan ediliyor. Diğer yandan başvuru sürecine ilişkin gelecek açıklamayı bekleyen adaylar bekçilik şartları sorgulaması yapıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan yayınlandı mı? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte yanıtı…

Bekçi alımı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. İlgili şartları taşıyan adaylar gerekli aşamalardan geçerek bekçilik görevine başlayacak. Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği tarihin yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan yayınlandı mı? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, ilan yayınlandı mı? 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da!
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