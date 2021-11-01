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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Fransa kararı

Fransa kararı
ÇAYKUR Rize maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho'nun tedavi programı netleşiyor. Daha önce de aynı sakatlığı yaşayan ve o dönem Fransa'da ameliyat olan Trabzonsporlu futbolcunun, operasyon için yine aynı ülkeye gitmek istediği öğrenildi. Gervinho önümüzdeki hafta olacağı ameliyatın ardından en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

BİR GÖRÜŞ - İSKENDER GÜNEN

İki transfer kaçınılmaz
ŞAMPİYONLUK mücadelesi veren Trabzonspor'un Gervinho'nun sezonu kapatmasından sonra şu an mutlak bir kenar oyuncusuna gereksinimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligde daha 25 maçlık bir seri var ve kupada da zorlu maçlar oynanacak. Kenar oyuncusundan başka ise savunmanın sol kenarında gerekli yeterlilikte bir oyuncunun transfer edilmesi zorunluluk olarak görünüyor.

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