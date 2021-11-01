Kartal’da hasar büyük!

Takıma katılan iki yıldızdan Josef, Lizbon’a götürülecek ancak N’Koudou yok. Pjanic riske edilmezken Batshuayi 3-4, Rosier 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir,G.Saray, Hatayspor,Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine2 maç kala, ligde 3 puan alırkenAvrupa'da sıfırçekti. Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.
PJANİC, TRABZONSPOR'A YETİŞTİRİLECEK
Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerekTrabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uylukarka adalesinde gerilme ve kanama,Rosier'in ise sağ alt baldırındagerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.