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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Kartal’da hasar büyük!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’da hasar büyük!

Takıma katılan iki yıldızdan Josef, Lizbon’a götürülecek ancak N’Koudou yok. Pjanic riske edilmezken Batshuayi 3-4, Rosier 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine 2 maç kala, ligde 3 puan alırken Avrupa'da sıfır çekti. Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

PJANİC, TRABZONSPOR'A YETİŞTİRİLECEK
Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.

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Kartal’da hasar büyük!
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