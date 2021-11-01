Morutan kasayı doldurdu

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda hiç kaybetmeyen (3G- 1B) Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı
Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor. Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3gol atıp 1 asistle ön plana çıkan22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a10 puan (3G-1B) kazandırırken,8 milyon 750 bin TL dekasa kolaylığı sağladı. Bu arada Morutan, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda attığı en geç golü Gaziantep FK filelerine gönderdi (47:01).
FEGHOULI'DEN MÜTHİŞ ASIST
BU sezon 11'de şans bulmakta zorlanan Sofiane Feghouli, dün de ikinci yarıda oyuna girip eski günlerini hatırlatan bir performansla şovunu yaptı. 73. dakikadakendi yarı alanındangönderdiği nefispasla savunma arkasınasarkan Kerem'e golüattıran Cezayirli yıldız, tribünlerdenalkış aldı.