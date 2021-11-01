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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Morutan kasayı doldurdu

UĞUR ÇEM
Morutan kasayı doldurdu

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda hiç kaybetmeyen (3G- 1B) Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı

Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor. Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı. Bu arada Morutan, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda attığı en geç golü Gaziantep FK filelerine gönderdi (47:01).

FEGHOULI'DEN MÜTHİŞ ASIST
BU sezon 11'de şans bulmakta zorlanan Sofiane Feghouli, dün de ikinci yarıda oyuna girip eski günlerini hatırlatan bir performansla şovunu yaptı. 73. dakikada kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem'e golü attıran Cezayirli yıldız, tribünlerden alkış aldı.

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Morutan kasayı doldurdu
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