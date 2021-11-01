On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı ile 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula!

Kasım ayının ve haftanın ilk çekilişi olan 1 Kasım On Numara çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Bilet alan şans oyunu severler, On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi rakamlar kazandı diye araştırıyor. 22 numara arasından kazandıran 10 numarayı tutturanlar, büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çekilişi Milli Piyango TV üzerinden takip etmek ve MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden biletini kontrol etmek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilir. İşte 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula ekranı ve millipiyangoonline.com bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (1 KASIM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 1 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

( On Numara çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazanan rakamlar son dakika olarak haberimizde yer alacak. )