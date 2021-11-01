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Giriş Tarihi: 1.11.2021 19:11

On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı ile 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula!

On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı ile 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula!

1 Kasım Pazartesi On Numara çekilişi için araştırmalar sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip ediliyor. Haftanın ilk çekilişi için On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt ararken, Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanan çekilişin sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden de paylaşılıyor. 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula!

Kasım ayının ve haftanın ilk çekilişi olan 1 Kasım On Numara çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Bilet alan şans oyunu severler, On Numara sonuçları açıklandı mı, hangi rakamlar kazandı diye araştırıyor. 22 numara arasından kazandıran 10 numarayı tutturanlar, büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çekilişi Milli Piyango TV üzerinden takip etmek ve MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden biletini kontrol etmek isteyenler detaylara haberimizden ulaşabilir. İşte 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu sorgula ekranı ve millipiyangoonline.com bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (1 KASIM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 1 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

( On Numara çekilişi saat 20:00'de yapılacak. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazanan rakamlar son dakika olarak haberimizde yer alacak. )

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

1 KASIM ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

1 KASIM ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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