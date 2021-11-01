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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:01 Son Güncelleme: 1.11.2021 08:02

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için kritik tarih!

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için kritik tarih!

EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler POMEM sonuçları araştırmasına devam ediyor. En son konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan "Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" açıklaması geldi. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ederken Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sonuçların duyurulacağı biliniyor. Buna göre; POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

POMEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Sözlü mülakat sonuçları için bugünlerde beklenti artarken İçişleri Bakanı konuyla ilgili açıklama yaptı. 27. Dönem POMEM polis alımında sözlü mülakat sınavları tamamlanmıştı. 1 Kasım itibariyle POMEM sonuçları için kritik sürece girildi. Çünkü Bakan Soylu'dan "Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" açıklaması geldi. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla ilgili kritik açıklama Bakan Soylu'dan geldi. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.

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27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için kritik tarih!
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