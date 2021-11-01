Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Erman Toroğlu açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş, Sarı-kırmızılıların ilk yarının son anlarında Morutan ile bulduğu gole tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından Hatayspor maçında iptal edilen Mehmet Topal'ın golünü örnek göstererek tepkisini dile getirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ!
Beşiktaş, iki pozisyonun da görüntülerini paylaşarak, "Adalet Herkese Lazım!" ifadesini kullandı.
A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, iki pozisyonu da değerlendirdi ve ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi.
Erman Toroğlu'nun iki pozisyon için değerlendirmesi şöyle;
"BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYT"
"Beşiktaş'ın golünde Montero aktif alanda hareket ediyor, kaleciyi yanıltıyor. Golün iptal edilmesi doğru."
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
"Beşiktaş'ın attığı golle Galatasaray'ın attığı golün birbiri ile alakası yok."
Erman Toroğlu, ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinde...
"GALATASARAY'IN GOLÜ NİZAMİ"
"Galatasaray'ın gol pozisyonunda havadaki topu cümle alem görüyor. Ofsayt ile alakası yok. Gol kararı doğru."
"Bu pozisyonlarda kural bu, sana göre bana göresi yok."
"Hadi yöneticiler bilmiyorlar bu işleri teknik olarak. Erol kardeşim senin bunu konuşman ne kadar tuhaf, acaba şimdi 'ya pardon' diyecek misin?"
"Bu iki pozisyonu aynı diyerek çıkıp konuşuyorsanız Türkiye'de futbol falan yanmış ya!"