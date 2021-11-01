Video Spor Erman Toroğlu, ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinde...
Erman Toroğlu, ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinde...

Erman Toroğlu, ofsayt tartışmalarına açıklık getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gollerinde...

01.11.2021 | 01:16

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'da Morutan'ın attığı golü ve Beşiktaş'ın golün ardından sosyal medyadan tepki gösterdiği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın golünde oyuncu pozisyonun içinde olduğu ve hakemi yanılttığı için ofsayt var. Ancak Galatasaray'ın golünde ofsayttaki oyuncu pozisyonun içinde olmadığı için ofsayt yok" ifadelerini kullandı.

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