Üç Kuruş dizisinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nesrin Cavadzade yaşı ve yer aldığı diziler!

Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıracak olan Nesrin Cavadzade yaşı, oynadığı diziler gibi birçok konuyla merak konusu haline geliyor. Son dönemde oldukça popüler bir hal alan ünlü isimle ilgili olarak Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinde yer alan Nesrin Cavadzade'nin hayatına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
NESRİN CAVADZADE KİMDİR?
Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir ve Arapça, Japonca öğrenim aşamasındadır.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Cavadzade, son olarak FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 108. bölümde diziden ayrılmıştır.
Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup (film, 2015)'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur