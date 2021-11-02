Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:59 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:59

POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!

POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!

POMEM yedek alımı ne zaman ve nasıl yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi 27. Dönem kapsamında gerçekleşen aşamaların ardından bugün sabah saatlerinde mülakat sonuçları açıklanmıştı. Sonuçları öğrenen ancak yedeklere kalan vatandaşlar “2021 POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri ve tüm detaylar...

POMEM yedek alımı tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27. Dönem alımları kapsamında gerçekleşen mülakat sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yedeklerde kalan adaylar "2021 POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Akademinin sitesinde "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi. İşte POMEM yedek alımı tarihleri ve tüm detaylar...

POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

POMEM mülakat sonuçları erişime açıldı! 2021 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı

POMEM yedek alımı ile ilgili henüz tarihler açıklanmadı.

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POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!
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