POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!

POMEM yedek alımı tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27. Dönem alımları kapsamında gerçekleşen mülakat sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yedeklerde kalan adaylar "2021 POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Akademinin sitesinde "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi. İşte POMEM yedek alımı tarihleri ve tüm detaylar...
POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN OLACAK?
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
POMEM yedek alımı ile ilgili henüz tarihler açıklanmadı.