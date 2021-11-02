POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? 27. Dönem POMEM yedek alımı tarihleri 2021!

POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.