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Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:25

ATV yayın akışı listesi 2 Kasım 2021 Salı: ATV'de bu akşam neler var? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

ATV yayın akışı listesi 2 Kasım 2021 Salı: ATV’de bu akşam neler var? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

ATV yayın akışı listesi, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. ATV yayın akışı programı ile izleyiciler, gün içerisindeki dizi, film ve programlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Salı akşamının gelişiyle beraber EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı sorusunun yanıtı için gözler ATV yayın akışı listesine çevrildi. Peki, 2 Kasım ATV'de bugün neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, ATV yayın akışı listesi 2 Kasım 2021 Salı...

ATV'de bugün neler var? İzleyicilerin merak ettiği 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı programı belli oldu. Buna göre, gün içerisinde ATV'de yayınlanacak dizi, film ve programlar duyuruldu. Salı akşamına gelinirken en çok araştırılan konular arasında yer alan EDHO yeni bölümü bugün yayınlanacak mı sorusu netlik kazandı.

ATV YAYIN AKIŞI 2 KASIM | EDHO BUGÜN VAR MI?

ATV yayın akışı bugünkü listeye göre, sabah 08.00'de Kahvaltı Haberleri, 10.00'da Müge Anlı ve 13.00'de Gün Ortası bulunuyor. Peki, bu akşam EDHO yeni bölümü yayınlanacak mı?

İşte, 2 Kasım ATV yayın akışı programı listesi

ATV YAYIN AKIŞI 2 KASIM 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Son Sığınak - TV'de İlk

22:40 Kalp Yarası

EDHO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışı listesine göre, 20.00'de Son Sığınak filmi gösterilecek.

Bu filmin ardından ise Kalp Yarası ekranlara gelecek.

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