ATV yayın akışı listesi 2 Kasım 2021 Salı: ATV’de bu akşam neler var? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

ATV'de bugün neler var? İzleyicilerin merak ettiği 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı programı belli oldu. Buna göre, gün içerisinde ATV'de yayınlanacak dizi, film ve programlar duyuruldu. Salı akşamına gelinirken en çok araştırılan konular arasında yer alan EDHO yeni bölümü bugün yayınlanacak mı sorusu netlik kazandı.
ATV yayın akışı bugünkü listeye göre, sabah 08.00'de Kahvaltı Haberleri, 10.00'da Müge Anlı ve 13.00'de Gün Ortası bulunuyor. Peki, bu akşam EDHO yeni bölümü yayınlanacak mı?
İşte, 2 Kasım ATV yayın akışı programı listesi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Son Sığınak - TV'de İlk
22:40 Kalp Yarası
ATV yayın akışı listesine göre, 20.00'de Son Sığınak filmi gösterilecek.
Bu filmin ardından ise Kalp Yarası ekranlara gelecek.