FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası her yıl 8 kez bir araya geliyor. Belirlenen tarihlerdeki bu toplantıların ardından ise Merkez Bankası başkanı Powell açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada "2021 FED faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak, Powell açıklaması saat kaçta?" soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Eylül ayı toplantısında FED faiz kararı 0-0,25 aralığında sabit tutulmuştu. İşte ABD merkez bankasından gelen son dakika gelişmelerinin detayları...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?
Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.