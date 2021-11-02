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Giriş Tarihi: 2.11.2021

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VOLKAN DEMİR
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Sadece Rossi, as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo, Vitor Pereira’nın birinci tercihleri olmayı başaramadı

Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbir oyuncu için "Tam isabet" ifadesi kullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı!

ROSSİ: 8 lig maçında 534 dakika süre aldı. 2 gol, 3 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 184 dakika şans buldu. As takıma adapte olabilen nadir transferlerden biri olsa da kapasitesinin Fenerbahçe seviyesinde olup olmadığı tartışılıyor.

BERİSHA: Takımın yeni golcüsü olma umuduyla alındı. 5 lig maçında 312 dakika forma giydi. 1 gol, 1 asisti var. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 100 dakika görev yaptı. Rotasyonda Valencia'nın gerisinde kaldı. Gelecek adına umut vedatse de henüz hazır değil.

CRESPO: 5 lig maçında 223 dakika süre aldı. 3'ünde sonradan girdi. Pereira; Zajc, Mert Hakan, Sosa gibi isimleri onun önünde tutuyor. Herkes hazır olduğunda 11 için tercih edilen isim olmuyor.

MEYER: Bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligde 2 maçta 91 dakika görev aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 28 dakika sahada kaldı.
Pereira sonradan oyuna sokmayı dahi düşünmüyor. Orta saha rotasyonunda süre alma şansı sıfıra yakın!

VİTOR PEREİRA KENDİNİ ARIYOR!
F.BAHÇE ile yolları 2. kez kesişen Pereira, ligde 11 haftalık periyotlar dikkate alındığında puan ve gol istatistikleri bakımından görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı. 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Portekizli, 19 puan topladı. 15 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü. Pereira'nın ilk kez görev yaptığı 2015-2016 sezonunda ise 11 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde edilmişti. 16 gole karşılık kalesini 9 gole kapatamadı. Pereira'nın en çok eleştirildiği konular; 3-4- 2-1 sistemi üzerinde durması, formasyonu hiç esnetmemesi ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlar.

ROSSI
23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat, Los Angeles'tan kiralandı

BERISHA
23 yaşındaki Alman santrfor, 2025'e kadar imza attı.

CRESPO
25 yaşındaki Portekizli orta sahanın sözleşmesi 2024'e kadar.

MEYER
26 yaşındaki Alman orta saha 2 yıllık (2023) sözleşmeye imza attı.

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