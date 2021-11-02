Fenerbahçe'de bir yandan Vitor Pereira'nın sistemi eleştirilirken, diğer yandan özellikle transferin son döneminde takıma katılan yabancıların performansı tartışılıyor. Yaz döneminde alınan isimlerden Kim Min-Jae dışında hiçbiroyuncu için "Tam isabet" ifadesikullanılmazken, takıma katılan son 4 yabancıdan sadece Rossi as takıma adapte olabildi. Berisha, Meyer ve Crespo ise Pereira'nın birinci tercihleri olamadı!
ROSSİ: 8 lig maçında534 dakika süre aldı. 2 gol,3 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 184 dakika şans buldu. As takımaadapte olabilen nadir transferlerdenbiri olsa da kapasitesininFenerbahçe seviyesinde olup olmadığıtartışılıyor.
BERİSHA: Takımın yeni golcüsü olma umuduyla alındı. 5 lig maçında 312 dakika formagiydi. 1 gol, 1 asisti var. AvrupaLigi'nde 3 karşılaşmada100 dakika görev yaptı. RotasyondaValencia'nın gerisinde kaldı. Gelecek adına umut vedatse de henüz hazır değil.
CRESPO: 5 lig maçında 223 dakika süre aldı. 3'ünde sonradan girdi. Pereira; Zajc, Mert Hakan,Sosa gibi isimleri onunönünde tutuyor. Herkes hazırolduğunda 11 için tercihedilen isim olmuyor.
MEYER: Bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ligde2 maçta 91 dakika görev aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada28 dakika sahada kaldı.
Pereira sonradan oyuna sokmayı dahi düşünmüyor. Orta saharotasyonunda süre alma şansısıfıra yakın!
VİTOR PEREİRA KENDİNİ ARIYOR! F.BAHÇE ile yolları 2. kez kesişen Pereira, ligde 11 haftalık periyotlardikkate alındığında puan vegol istatistikleri bakımından görevyaptığı ilk dönemin gerisindekaldı. 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Portekizli, 19 puan topladı. 15 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü. Pereira'nın ilk kez görev yaptığı 2015-2016 sezonundaise 11 haftalık periyotta 7galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetsonucunda 24 puan eldeedilmişti. 16 gole karşılık kalesini 9 gole kapatamadı. Pereira'nın en çok eleştirildiği konular; 3-4-2-1 sistemi üzerinde durması,formasyonu hiç esnetmemesive oyuncu değişikliklerindeverdiği kararlar.
ROSSI
23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat, Los Angeles'tan kiralandı
BERISHA
23 yaşındaki Alman santrfor, 2025'e kadar imza attı.
CRESPO
25 yaşındaki Portekizli orta sahanın sözleşmesi 2024'e kadar.
MEYER
26 yaşındaki Alman orta saha 2 yıllık (2023) sözleşmeye imza attı.