5 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 5 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

5 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm detaylar şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 193
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 29 bin 764
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 28 bin 678
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296
VAKA SAYISI: 23 bin 948
VEFAT SAYISI: 201
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175
VAKA SAYISI: 23 bin 096
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632