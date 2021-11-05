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Giriş Tarihi: 5.11.2021 22:32 Son Güncelleme: 5.11.2021 22:32

5 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 5 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

5 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 5 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada 1 yıldan uzun süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasında bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla günlük olarak duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 28 bin 193 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi altına alındı. Bu bilgiler ışığında bugünkü güncel koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler “5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 5 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm detaylar.

5 Kasım koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm detaylar şöyle;



5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 193

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201



4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

3 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 764

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366

2 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

1 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 678

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296

31 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 948

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175

30 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 096

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632

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5 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 5 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları
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