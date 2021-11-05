Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, açıklandı mı? ABD’nin tarım dışı istihdam verisi son dakika açıklandı!

ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 531 bin arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Ekim'de tarım dışı istihdamın 450 bin artması yönündeydi. Eylül ayı için 194 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 312 bine revize edildi. İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 4,6'ya geriledi. Ekonomistler Ekim'de işsizliğin yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

Verilere göre ortalama saatlik kazançlar Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık değişim de yüzde 4,9 ile ekonomist beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı Ekim'de yüzde 61,6 ile ekonomist beklentilerinin bir miktar altında kaydedildi.

Ülkede Ekim ayında özel sektör istihdamı 604 bin arttı. Bu veriye ilişkin beklenti 420 bin olmuştu. İmalat tarafında istihdam artışı da 60 bin ile beklentiyi ikiye katladı.