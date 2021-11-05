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Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:04 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:05

Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, açıklandı mı? ABD'nin tarım dışı istihdam verisi son dakika açıklandı!

Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, açıklandı mı? ABD’nin tarım dışı istihdam verisi son dakika açıklandı!

Bugün altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Piyasalar için kritik günün gelmesiyle beraber sabah saatleriyle beraber "ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Fed Başkanı Powell, faiz artışı için ABD’deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtmişti. Şimdi ise gözler bugün gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ABD tarım dışı istihdam verisi için gözler gelecek son dakika açıklamadsına çevrildi. Bugün açıklanacak bu veri, özellikle altın yatırımcılarının gündeminde yerini alıyor. Piyasaların odaklandığı verinin açıklanmasından hemen önce altın fiyatlarının 560 TL civarında yukarı yönlü bir seyir izlediği görülüyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? İşte ABD tarım dışı istihdam verisine ilişkin tüm detaylar...

ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 531 bin arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Ekim'de tarım dışı istihdamın 450 bin artması yönündeydi. Eylül ayı için 194 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 312 bine revize edildi. İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 4,6'ya geriledi. Ekonomistler Ekim'de işsizliğin yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

Verilere göre ortalama saatlik kazançlar Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık değişim de yüzde 4,9 ile ekonomist beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı Ekim'de yüzde 61,6 ile ekonomist beklentilerinin bir miktar altında kaydedildi.

Ülkede Ekim ayında özel sektör istihdamı 604 bin arttı. Bu veriye ilişkin beklenti 420 bin olmuştu. İmalat tarafında istihdam artışı da 60 bin ile beklentiyi ikiye katladı.

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Ekim ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu, açıklandı mı? ABD'nin tarım dışı istihdam verisi son dakika açıklandı!
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