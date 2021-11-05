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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:22

La Casa De Papel final sezonundan yeni fragman geldi! La Casa De Papel 5.sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel final sezonundan yeni fragman geldi! La Casa De Papel 5.sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen La Casa De Papel yeni sezon 2.kısım için fragman geldi. Son sezonunun ilk beş bölümü 3 Eylül 2021 tarihinde izleyenler ile buluşmuştu. Şimdi ise La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım için ise yeni fragman resmi olarak yayınlandı. Peki; La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin son sezonuna dair merak edilenler.

"La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Netflix dijital platformu üzerinden yayınlanan dizinin ilk dört sezonu büyük başarı yakalamıştı. Şimdi ise 5. ve son sezon 2. kısım için Aralık ayı işaret edildi. Dizinin son sezonun ilk beş bölümü 3 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. Peki; La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel'den yeni fragman geldi!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Dizinin 5. sezonun 2. kısmı 3 Aralık tarihinde başlayacak. La Casa De Papel'in ilk sezonunun ilk beş bölümü 3 Eylül'de yayınlandı. 3 Aralık tarihinde ise son beş bölüm izleyici ile buluşacak.

Yayınlanan yeni fragmanda Profesör'ün teslim olduğu görülüyor. Denver, 'Tokyo öldü!' diyor. Ardından polisin bankaya giriş yaptığı görülüyor.

La Casa de Papel 5. Kısım - Son 5 Bölüm fragmanı yayınlandı | Video

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak karşımıza çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.

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La Casa De Papel final sezonundan yeni fragman geldi! La Casa De Papel 5.sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?
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