"La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Netflix dijital platformu üzerinden yayınlanan dizinin ilk dört sezonu büyük başarı yakalamıştı. Şimdi ise 5. ve son sezon 2. kısım için Aralık ayı işaret edildi. Dizinin son sezonun ilk beş bölümü 3 Eylül tarihinde yayınlanmıştı. Peki; La Casa De Papel 5.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel'den yeni fragman geldi!