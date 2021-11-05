İlk ara tatil yaklaşılırken okullar kapanacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vaka sayısında yaşanan artışın akabinde, veliler ve öğrencileri tarafından yüz yüze eğitim biter mi sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yapılmıştı. Bakan Koca'nın akabinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de okullar kapanır mı konusuna yönelik açıklama geldi. Peki, bu dönem okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? İşte detaylar
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm dünyada gelişmiş ülkelerin okulları açık tutmayı hedef olarak koyduğunu belirtti. Okulların sadece öğrenme ortamları değil; öğrencilerin psikososyal gelişimleri, kültür, sanat, spor etkinliklerine katılımları, akran eğitimi için çok önemli ve bilişsel olmayan becerilerini geliştirdiği ortamlar olduğunun altını çizen Bakan Özer, şunları söyledi:
"Yaklaşık 1,5 yıllık bir ara verdik. Evet, tüm dünya hiç deneyimlemediği ve daha önceden hiçbir hazırlık yapmadığı bir sürece girdi. Türkiye de aynı süreci deneyimledi ve Millî Eğitim Bakanlığı, geliştirmiş olduğu tüm dijital platformlarla süreci başarılı bir şekilde yürüttü. Öğretmenlerimiz daha önceden dijital ortamlarda ders vermeyle ilgili hiçbir deneyimleri olmamalarına rağmen hakikaten çok büyük fedakârlıklarla süreci yönettiler. Gelinen noktada artık aşı erişilebilir durumda ve şu anda dünyada aşının dışında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın ötesinde bir önlem yok. O zaman bu kurallara uyarak biz okullarımızı açık tutabiliriz çünkü okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili en büyük dezavantajlı faktörlerden biri. Yani bir kesim için okul öğrenme ortamının ötesinde bir anlam taşıyorsa en fazla kayba uğrayan kesim de o kesimdir."
18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmeni ile eğitim sisteminin Türkiye'nin örneklemi değil, evreni olduğunu dile getiren Özer; Türkiye'nin normalleşebilmesi için eğitim ortamlarının normalleşmesi gerektiğini vurguladı.
"BUGÜN İTİBARIYLA KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721"
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile birlikte süreci yürüttüklerinin altını çizen Bakan Mahmut Özer, "Şu an için Türkiye'de Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullar. Dolayısıyla okullar, en güvenli ortamlar." diye konuştu.
Sistemin sağlıklı bir şekilde yönetildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:
"Bizim 57 bin 108'i devlet olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısı 1721. Başlangıcından itibaren süreçte hep yüzde 1'in çok çok altında kapatılan sınıflar oldu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. Eğer 850 bin sınıfın tamamı bu prosedür, Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu prosedür çerçevesinde 2 vakayla kapanıyorsa o zaman okullar kapanmıştır. Süreç kontrol edilebilir bir şekilde devam ediyor, öğrencilerimizin okullara devam oranları çok yüksek. Yaklaşık 2 ayı geride bıraktık, yani 9. haftaya giriyoruz. Velilerden herhangi bir şikayet almıyoruz. Tam tersine ben yaklaşık 15 ile gittim, okulların açık kalmasıyla ilgili illerdeki gelişmeleri, alınan önlemleri yerinde incelemek üzere. Mesela Şırnak, Diyarbakır, Adana, Antalya, Ağrı, Balıkesir gibi çok farklı illere gittim ve orada şunu gördüm: Öğrenciler çok mutlu okulların açılmasından dolayı. Gerçekten samimi ve içten bir şekilde çok mutlular. Devamla ilgili oranlar, Kovid-19 salgınından önceki oranının üzerine çıktı. Artık okulların kapanmasıyla ilgili bir tartışma yok"
Bir doz aşı olan öğretmen oranının yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmen oranının da yüzde 87'ye ulaştığını, hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan da yüzde 5 civarında öğretmen olduğunu belirten Özer, öğretmenlerdeki vaka sayısının çok düşük olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.