"BUGÜN İTİBARIYLA KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721"

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile birlikte süreci yürüttüklerinin altını çizen Bakan Mahmut Özer, "Şu an için Türkiye'de Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullar. Dolayısıyla okullar, en güvenli ortamlar." diye konuştu.

Sistemin sağlıklı bir şekilde yönetildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bizim 57 bin 108'i devlet olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısı 1721. Başlangıcından itibaren süreçte hep yüzde 1'in çok çok altında kapatılan sınıflar oldu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. Eğer 850 bin sınıfın tamamı bu prosedür, Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu prosedür çerçevesinde 2 vakayla kapanıyorsa o zaman okullar kapanmıştır. Süreç kontrol edilebilir bir şekilde devam ediyor, öğrencilerimizin okullara devam oranları çok yüksek. Yaklaşık 2 ayı geride bıraktık, yani 9. haftaya giriyoruz. Velilerden herhangi bir şikayet almıyoruz. Tam tersine ben yaklaşık 15 ile gittim, okulların açık kalmasıyla ilgili illerdeki gelişmeleri, alınan önlemleri yerinde incelemek üzere. Mesela Şırnak, Diyarbakır, Adana, Antalya, Ağrı, Balıkesir gibi çok farklı illere gittim ve orada şunu gördüm: Öğrenciler çok mutlu okulların açılmasından dolayı. Gerçekten samimi ve içten bir şekilde çok mutlular. Devamla ilgili oranlar, Kovid-19 salgınından önceki oranının üzerine çıktı. Artık okulların kapanmasıyla ilgili bir tartışma yok"

Bir doz aşı olan öğretmen oranının yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmen oranının da yüzde 87'ye ulaştığını, hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan da yüzde 5 civarında öğretmen olduğunu belirten Özer, öğretmenlerdeki vaka sayısının çok düşük olduğunu söyledi.