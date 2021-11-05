İslam alemi için haftanın en önemli günü olan bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müminler, bu özel günde camilerin yolunu tutacak ve ellerini semaya açarak dua edecekler. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onları da bu duyguya katmak istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 5 KASIM 2021: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ!

İşte, 5 Kasım 2021 özel sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.