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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:46 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:47

Son dakika: Galatasaray - L. Moskova maçı sonrası Terim'e eleştiri! 'O değişikliğe gerek var mıydı?'

Son dakika: Galatasaray - L. Moskova maçı sonrası Terim’e eleştiri! ’O değişikliğe gerek var mıydı?’

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve ilk kez kalesinde gol gördü. Maçın ardından 8 puanla liderliğini devam ettiren Galatasaray avantajını korumaya devam etti. Maçın ardından taraftarlarla Moskova oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk maçla ilgili değerlendirmelerde bulunarak çarpıcı sözler kaleme aldı. Usta yazar Levent Tüzemen, Fatih Terim yönelik eleştiriler bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden temsilcimiz Galatasaray, dün Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e çıkararak liderliğini devam ettirdi. Galatasaray'ın Lazio ve Marsilya gibi iki zorlu maçı kaldı. Galatasaray dün grupta ilk kez kalesinde gol gördü. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk dünkü maçla ilgili çarpıcı analizler yaparak oyunu değelenirdi.

Fatih Terim'in yaptığı Feghouli ve Barış Alper Yılmaz değişikliğini eleştiren Levent Tüzemen, Galatasaray'ın oyunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"G.SARAY BASİT BİR GOLLE 3 PUANI KAÇIRDI"

"Lokomotiv maçından Galatasaray'a sadece liderlik ve yenilmezlik kaldı. Galatasaray birçok pozisyon ürettiği 90 dakikada inanılmaz goller kaçırdı, rakibin atak bile sayılmayacak bir pozisyonunda yediği çok basit golle 3 puanı kaçırdı."

"HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURDULAR"

"Lokomotiv, İstanbul'a kaybetmemek için gelmişti. Rus takımının futbolcuları yerden kalkmadılar. Vakit geçirmek için her türlü hileye başvurdular."

"HAKEM OYUNCULARIN VAKİT ÇALMALARINA İZİN VERDİ"

"Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer göz göre göre Lokomotivli oyuncuların vakit çalmalarına izin verdi. Halil ile Kerem final vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Fatih Terim ikinci 45 dakikada oyuna geç müdahale etti. Morutan, Halil yorulmuşlardı. Aanholt da sürekli arkasına adam kaçırıyordu."

"FEGHOULİ'NİN YERİNE BARIŞ'I ALMASININ NE AMACI VARDI?"

Özellikle Terim'in sakatlanan Feghouli'nin yerine Barış Alper'i almasının ne amacı vardı? Adam kovalamayan, pres yapmayan, çalım atamayan bir oyuncuyu almaktansa Taylan'ı oyuna sokup orta sahayı güçlendirmek daha akılcı olurdu."

"FEGHOULİ YENİ TRANSFER GİBİ OYNADI"

"Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirdi."

"TEK ÖN LİBERO İLE AVRUPA MAÇLARINI OYNAMAK DOĞRU DEĞİL"

Bu kadar çok zaman kaybının olduğu bir maçta İsviçreli hakem uzatma dakikalarını adeta 'maç bitsin de gidelim' diye verdi. Galatasaray büyük avantajını kullanamadı. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi.

BÜLENT TİMURLENK: "SAHADA HAYALET GİBİ DOLANAN HALİL..."

Futbol hesabı kitabı çok ama ters köşesi de bol bir oyun. Dün Muslera'nın klasikleşen hatalarından birinde Lokomotiv'in kaçırdığı pozisyonun dönüşünde o dakikaya kadar sahada hayalet gibi dolanan ve takımının mücadelesini izleyen Halil bir ikili mücadelede ayakta kalmayı başarıp Galatasaray'ın golünü başlatan adam oldu.

"İlk üç maçta gol yemeyen, Moskova'da kalesine isabetli şut bile attırmayan Galatasaray karşısında doğrusu Ruslar evlerindeki oyunlarının çok üstüne çıktılar."

"ÇİRKEFLİKLERİNİ DE KATARAK VE VAKİT GEÇİREREK..."

"90 dakika boyunca ne çaldığını bilmeyen bir hakeme biraz çirkefliklerini de katarak ve vakit geçirerek 1 puan peşinde koştular. Ne işlerine yarayacaksa! Galatasaray maça coşkulu ve önde basarak başladı ama kaptıkları topları o coşkunun telaşında yitirdiklerinden ilk yarıda 1-2 dişe dokunur pozisyon dışında sadece Feghouli'nin golü geldi."

"İkinci yarıda Ruslar orta sahada dişlerini gösterdiler. 1 saat geride kaldığında Galatasaray santrfor değişikliğine gitmeliydi. Bu seviyede bir takımın santrforu kaleyi gördü mü vurur. Eveleyip gevelediğinizde iki puanı çöpe atarsınız."

"Kerem ve Berkan başta olmak üzere çok iyi mücadele eden, Marcao ve Nelsson ile yine sağlam duran ama Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine arka direkte gol yiyip, tabelayı 1'den öteye götüremeyen bir Galatasaray izledik."

"Bu takımın geleceği var. Bir Terim takımı olmaları için de zamana ihtiyacı var. Şimdilik bazı nüanslarda kayboluyorlar ama taraftarların sempatisini kazanmayı başardılar. Dün gece üç puan alsalar arkalarına bile bakmayacaklardı. Şimdi bu savunma performansını Marsilya ve Lazio maçlarına da taşıyıp hücumda artık Halil'siz bir Galatasaray 11'i düşünmek zorundalar."

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Son dakika: Galatasaray - L. Moskova maçı sonrası Terim'e eleştiri! 'O değişikliğe gerek var mıydı?'
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