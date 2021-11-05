Ümraniye Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından açılıyor. Peki, Ümraniye Millet Bahçesi nerede? Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?
ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ NEREDE?
Ümraniye Millet Bahçesi Saray Mahallessi Küçüksu Caddesi üzerinde yer alıyor.
YÜRÜYÜŞ PARKURLARI VE BİSİKLET YOLLARIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR
330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor.
Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet tuvalet ve 6 adet mermer çeşme bulunuyor.
Millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor.
Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.