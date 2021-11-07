Eski kartal aslan oluyor

Bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Assunçao ile yollar devre arasında ayrılıyor. Hedefteki isim ise sezon sonunda Arsenal ile kontratı sona erecek olan Beşiktaş’ın eski yıldızı Elneny
Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao şu ana kadar Süper Lig'de sadece iki maçta görev yaptı. Kayserispor ve Konyaspor karşısında toplam 134 dakika sahada kalan Assunçao kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremedi. Ön liberoda Aytaç ve Taylan'dan sonra Berkan'ı kullanmaya başlayan Fatih Terim de 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan umudunu kesti. Devre arasında takıma takviyelerplanlayan sarı-kırmızılı kulüp,Assunçao'yu göndererek dolu olanyabancı kontenjanını açma kararı aldı.
SEZON BAŞINDA 3.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
100 bin Euro'ya kiralanan 2000 doğumlu Sambacı'nın 3.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Kiralık sözleşmesifeshedilecek Assunçao'nun yerine ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde defansif orta saha takviyesi yapılacak. Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Elneny gündemdeki yerini koruyor. Sezon başında 3.5 milyonEuro'dan 3 yıllık sözleşme talep edenMısırlı ön liberodan ücretinde indirimegitmesi bekleniyor.
G.SARAY'DANKURAL HATASIBAŞVURUSU GALATASARAY, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşmadaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır" denildi. 1-1 biten maçın sonlarına doğru hakem Sandro Scharer'in, Moskovalı Dimitri Zhivoglyadov'a iki kere sarı kart gösterdiği ancak kırmızıyı unuttuğu ve maçta 'kural hatası' yaptığı iddia edilmişti.
OLİMPİYAT'TA RAKİP KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ yenilgisini Gaziantep FK galibiyetiyle unutan sarı-kırmızılılar, bugün Olimpiyat'ta gündüz maçında saat 16:00'da Karagümrük'e konuk olacak. Perşembe akşamı Lokomotiv Moskova ile yorucu bir maç oynayan Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda ve Boey dışında eksik oyuncu bulunmuyor.