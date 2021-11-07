Trafiğe kapalı yollar hangileri ve 15 Temmuz Boğaz Köprüsü ne zaman saat kaçta açılacak? İstanbul Maratonu ile bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı. Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

İSTANBUL MARATONU KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? 7 KASIM 2021

İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Vodafone 43. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları şöyle:

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Kapama Saati: 06.00

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)

Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı Işıklar

Yıldız Işıklar

Sabancı Lisesi Önü

Akdoğan Sokak Girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey Işıklar

Abbasağa Sokak

Ortaköy Dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel Işıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü

Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden

Dolmabahçe Işıklar

Kabataş Işıklar

İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)

Akyol Sokak Başı

Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

Fındıklı Işıklar

Deniz Liman Çıkışı

Salı Pazarı Işıklar

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri

Boğazkesen Işıklar

Tophane Işıklar

Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları

Revani Sokak Gelişi

Kemeraltı Işıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı Işıklar

Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş

Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi