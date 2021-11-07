Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sarp Levendoğlu kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i oynayan Sarp Levendoğlu kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:34

Sarp Levendoğlu kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i oynayan Sarp Levendoğlu kaç yaşında ve nereli?

Sarp Levendoğlu kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i oynayan Sarp Levendoğlu kaç yaşında ve nereli?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i canlandıracak olan Sarp Levendoğlu yaşı, hayatı, daha önce oynadığı dizi ve filmler gibi birçok konuda gündeme taşınıyor. Emret Komutanım, Savaşçı, Küçük Ağa gibi yapımlardan da tanıdığımız Türk oyuncu ile ilgili olarak dizinin izleyenleri “Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i oynayan Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularına yanıt arıyor. İşte Sarp Levendoğlu’na dair merak edilen detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu isimli TRT1 dizisinde Romen Diyojen'e hayat verecek olan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu hayatına dair detaylarla merak konusu haline geliyor. 39 yaşındaki oyuncu daha önce birçok farklı yapımda boy gösterirken yeni dizinini izleyenleri tarafından "Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i oynayan Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla araştırma konusu haline geliyor. İşte Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen'i oynayan Sarp Levendoğlu hakkında bilinmeyenler...

Sarp Levendoğlu kimdir?

ALİ SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981[1], Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.

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Sarp Levendoğlu kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’i oynayan Sarp Levendoğlu kaç yaşında ve nereli?
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