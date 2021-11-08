Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına merhaba dedi. Dizi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğinde kabul görüyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında yer aldığı dizide, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Gizem Karaca ve Sarp Levendoğlu gibi pek çok oyuncu da yer alıyor. Bu yönde, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir ve nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkında bilgiler
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çeşitli stüdyolarda çekiliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir kopyası olarak hazırlandı.