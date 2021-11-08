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Giriş Tarihi: 8.11.2021 23:26

Alparslan Büyük Selçuklu konusu, oyuncuları ve çekildiği yer! Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir ve nerede çekiliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu konusu, oyuncuları ve çekildiği yer! Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir ve nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım itibarı ile izleyicisi ile buluştu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan ve daha önceki dönemi anlatan dizinin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer merak konusu oldu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, oyuncu kadrosu, konusu ve dönemi iyi anlatan sahneleri ile dikkatleri üzerine topladı. İşte, TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkında bilgiler

Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım'da yayın hayatına merhaba dedi. Dizi, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğinde kabul görüyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında yer aldığı dizide, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Gizem Karaca ve Sarp Levendoğlu gibi pek çok oyuncu da yer alıyor. Bu yönde, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir ve nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkında bilgiler

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

  • Barış Arduç - Sultan Alparslan
  • Fahriye Evcen - Akça Hatun
  • Mehmet Özgür - Nizâmülmülk
  • Mim Kemal Öke - Akbilge
  • Erdinç Gülener - Çağrı Bey
  • Batın Uçan - Kavurd Bey
  • Barış Bağcı - Tuğrul Bey
  • Korel Cezayirli - Süleyman
  • Esila Umut - Cevher Hatun
  • Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud
  • Zeynep Özder - Begim Şehver
  • Gizem Karaca - Evdokya
  • Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen
  • Ferit Kaya - Emir Bozan
  • Uygar Özçelik - İbrahim Yınal
  • Ayşegül Ünsal - Akınay
  • Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
  • Sinan Tuzcu - Dukas
  • Toprak Sergen - Kekavmenos
  • Rabia Soytürk - Karaca Hatun
  • Fırat Topkorur - Alpagut
  • Burak Şafak - Avar Alp
  • Onur Ayçelik - Artuk Alp
  • Kutay Sungar - Atsız Alp
  • Emre Bulut - Afşin Alp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları: TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çeşitli stüdyolarda çekiliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir kopyası olarak hazırlandı.

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Alparslan Büyük Selçuklu konusu, oyuncuları ve çekildiği yer! Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir ve nerede çekiliyor?
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