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Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:09 Son Güncelleme: 8.11.2021 15:09

Bekçi alım ilanları son dakika gelişmeler... Bekçi alımı 2021 ne zaman, yeni alım olacak mı, şartları nelerdir?

Bekçi alım ilanları son dakika gelişmeler... Bekçi alımı 2021 ne zaman, yeni alım olacak mı, şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuruları için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Bir süre önce yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. Tam bu noktada ise Kasım ayıyla beraber "2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, yeni alım olacak mı, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilanına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalar devam ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Hal böyleyken "2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alım ilanları son dakika gelişmeler... Bekçi alımı 2021 ne zaman, yeni alım olacak mı, şartları nelerdir?
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