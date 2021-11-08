Fark 9 zirvede yokuz

İlk 45 dakikada iki takım da uyku modundaydı. 69’da Bertolacci sessizliği bozarken Mostafa Mohamed, 88’de maça dengeyi getirip skoru belirledi
Trabzonspor'un 10 puan gerisinde Olimpiyat'a çıkan Galatasaray, Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı ve zirveden uzaklaştı. Boş tribünler önünde tatsız tuzsuz geçen ilk devrenin tek tehlikeli pozisyonu sarı-kırmızılılardan geldi. Babel'ingüzel ortasına kafayı vuran Halil'e Vivianoizin vermedi. İki takım da topa sahip olmayaçalışırken, dengeli bir oyun ortaya çıktı. 2. yarıda Emre Kılınç'ın kaptırdığı topta vatandaşı Borini'den pası alan İtalyan orta saha Bertolacci, ceza sahası dışından net vuruşla üst köşeye gönderdi. Karagümrük karşısında geri düşen Galatasaray, Babel'le direğe takıldıktan sonra oyuncu değişiklikleriyle risk aldı ve forvette Mohamed-Diagne ikilisine döndü. Son bölümde karambolden Mohamedgolü buldu ve Aslan yenilgiden kurtuldu.
DIŞARIDA PUAN SAÇIYOR!
Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda çöktü kaldı… 7 dış saha maçında sadece 2 kez (Giresun, Rize) kazanan G.Saray, Kayseri ve Beşiktaş'a ise yenildi. Kasımpaşa, Trabzon ve Karagümrük maçlarında ise berabere kalan Cimbom, deplasmanda 12 puan kaybetti.
CANER'E KIZDI SARI KART GÖRDÜ
82. dakikada Fatih Terim kendisine ayrılan çizgiyi aşıp Karagümrük'ten Caner Erkin'e tepki gösterdi…. 4. hakemin uyarısı ile gelen orta hakem Atilla Karaoğlan, deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi. Terim ise hatasını kabul edip elini göğsüne götürüp 'haklısınız' işareti yaptı.
VAR UYARMADI!
51. dakikada G.Saray penaltı bekledi ama sonuç çıkmadı. Ceza sahasına yapılan ortada top Adnan Uğur'un eline gelirken hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi