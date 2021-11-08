İŞKUR personel ve memur alımı listesi yayınlandı. Çeşitli sebeplerden dolayı işlerinden ayrılmış olan ve hâlihazırda iş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR tarafından yayınlanan personel alımı listesini yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanlarında, adaylarda aranan şartlar hakkında da bilgi verilirken maaş aralıkları ise 4 bin TL'den başlayarak yükseliyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, tarihleri, adaylardan istenen özellikler ve diğer bilgiler de duyuruluyor. İşte 5 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS şartsız İŞKUR memur-personel alımı ilanları, başvuruları ve şartları;

İŞKUR İŞ İLANLARI LİSTESİ (8 KASIM)

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.