Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi: Bugün En son deprem nerede ve ne zaman oldu? 8 Kasım 2021

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Güncel listeye göre; 8 Kasım 2021 bugün Aydın, Ege Denizi, Akdeniz, Muş gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. Bu başlık altından; son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.08 07:21:18 37.5108 28.1185 23.5 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel
2021.11.08 07:16:32 37.9068 26.8782 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.08 06:54:45 35.0898 25.1953 13.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:51:44 36.3797 27.1293 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:48:51 36.3935 27.1195 14.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:38:22 38.9593 42.0480 18.5 -.- 2.2 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 06:25:05 38.9692 42.0147 5.0 -.- 2.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 05:10:17 36.5780 28.5520 58.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 05:05:57 36.3977 27.1535 6.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:58:12 36.5067 27.0335 6.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:46:44 38.5087 39.2752 8.6 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.11.08 04:39:38 36.4935 27.0897 6.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:08:55 36.5018 27.0642 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:54:28 36.8917 27.5903 7.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:53:28 37.4990 30.4377 20.1 -.- 1.4 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel
2021.11.08 02:49:45 36.5322 26.7342 13.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 02:17:10 36.4603 27.1723 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:58:58 35.1610 25.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:53:21 37.0818 27.8377 19.9 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.08 01:52:43 35.1738 25.2655 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 00:35:38 36.2425 27.0443 7.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
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