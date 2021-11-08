Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi: Bugün En son deprem nerede ve ne zaman oldu? 8 Kasım 2021

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Güncel listeye göre; 8 Kasım 2021 bugün Aydın, Ege Denizi, Akdeniz, Muş gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada; En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. Bu başlık altından; son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.