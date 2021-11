LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir ve yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak soruları oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında bulunan League of Legends'in dizisi dün itibariyle çıkış yaptı. Bir yer altı şehri olan Zaun'da geçen dizide pek çok LOL karakteri yer alıyor. Peki, LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi…

ARCANE YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix platformu üzerinde ilk olarak 3 bölümü yayınlanan Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlanacak ve toplam 9 bölüm olacak. İşte bölümler ve yayınlanma tarihleri

1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021

2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021

3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021

4. Bölüm - 13 Kasım 2021

5. Bölüm - 13 Kasım 2021

6. Bölüm - 13 Kasım 2021

7. Bölüm - 20 Kasım 2021

8. Bölüm - 20 Kasım 2021

9. Bölüm - 20 Kasım 2021

LOL ARKANE DİZİSİNİN KONUSU NE?

League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.