Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:44

LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dünyanın en popüler oyunları arasında bulunan League of Legends’ın merakla beklenen dizisi Arcane yayınlandı. İlk olarak 2019 yılında duyurulan dizi, oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. rcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor. Peki, LOL Arcane dizisi nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir ve yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak soruları oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında bulunan League of Legends'in dizisi dün itibariyle çıkış yaptı. Bir yer altı şehri olan Zaun'da geçen dizide pek çok LOL karakteri yer alıyor. Peki, LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi…

ARCANE YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix platformu üzerinde ilk olarak 3 bölümü yayınlanan Arcane için her hafta 3'er bölüm yayınlanacak ve toplam 9 bölüm olacak. İşte bölümler ve yayınlanma tarihleri

1. Bölüm: Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021

2. Bölüm: Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021

3. Bölüm: Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021

4. Bölüm - 13 Kasım 2021

5. Bölüm - 13 Kasım 2021

6. Bölüm - 13 Kasım 2021

7. Bölüm - 20 Kasım 2021

8. Bölüm - 20 Kasım 2021

9. Bölüm - 20 Kasım 2021

LOL ARKANE DİZİSİNİN KONUSU NE?

League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? 7 Kasım 2021 MasterChef elenen isim belli oldu! Kimse bu ismi beklemiyordu!
Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçının uzatmalarında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum geldi! 'O tam bir kukla...'
Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı, programa geri dönecek mi?
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti
SON DAKİKA! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: Arabasının önü kesildi! Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
İşte 15 soruda kıdem tazminatı ve hesabı: 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
Son dakika: Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
Son dakika haberi | Kar yağışı geliyor: Tarih verildi! Sıcaklıklar düşecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
LOL Arcane dizisi konusu ne, nereden izlenir? League of Legends Arcane dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA