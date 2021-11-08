Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilere her sene Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise en belirleyici faktör ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları... Geride bıraktığımız sürede 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Şu ana kadar açıklanan veriler yapılacak zam tutarı için beklentilere yol açtı. Peki, 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;