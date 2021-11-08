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Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:10 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:10

Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve Emekli Ocak zammı için gözler son iki aya ilişkin enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son iki aylık oran kalırken öte yandan ise milyonlarca vatandaş “Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre emekliye verilecek en düşük maaşın 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya yükselmesi bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek 2021 Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri...

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilere her sene Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise en belirleyici faktör ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları... Geride bıraktığımız sürede 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Şu ana kadar açıklanan veriler yapılacak zam tutarı için beklentilere yol açtı. Peki, 2022 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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