Babel, Emre Kılınç ve Ömer Bayram tercihleri bence fanteziydi ve Galatasaray'a katkı sağlamadı. Karagümrük'ün zaten "el freni" gibi bir pas oyunu, rakip savunma arkasına atılan uzun toplarla gol kovaladığı bir oyunu olduğunu 'sağır sultan' bile biliyordu. Galatasaray golü yiyinceye kadar Karagümrük kilidini açamadı ve set oyununa mahkum olup sağa, sola, geriye pas atmak zorunda kaldı. Babel, Yedlin ve Ömer'in kanatlardan yaptığı ortaların amacı yoktu ve tüm toplara Karagümrük savunması kolay kafa vurdu.