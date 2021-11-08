Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor'un 9 puan gerisine düştü. Usta yazarlar Terim'in tercihlerini eleştirirken dikkat çeken bir yorum da Bülent Timurlenk'ten geldi. Timurlenk, 'Terim'in tercihleri sürerse Galatasaray, Ocak ayında Trabzonspor'un ufuk çizgisinde kaybolmuş olur.' dedi.
'FATİH TERİM BÖYLE DEVAM EDERSE TRABZON'UN UFUK ÇİZGİSİNDE...'
BÜLENT TİMURLENK: 'Galatasaray sol kanattan iki orta ile gol aradığında ceza sahasında sarı-kırmızı formalı futbolcu yoktu ve dakika 15'ti. Sol kanatta Babel başlamış arkasında "ortacı" Ömer ve gezgin ama yürüyen forvet Halil Dervişoğlu hepsi iki metrekarelik alan içindeydi bu pozisyonlarda...
G.Saray benzer bir hatayı Kayseri deplasmanında da yaptı, milli ara öncesi zirvenin 10 puan gerisinde kalmış bir takım, sahasında mağlubiyeti olmayan kağıt üzerinde taş gibi kadroya sahip Karagümrük karşısında rotasyon lüksüne düşmemeliydi. Bu "genç" kadro sadece Avrupa Ligi için kurulmadı...
İlk yarı bittiğinde iki kafacı santrforu kenarda olan G.Saray 14 orta yapmıştı, maçı da "2021 bitiyor ve G.Saray hâlâ Ömer'in ortalarıyla gol aramaktan başka bir plan üretmiyor" ışığında 41 ortayla bitirdiler... Fatih Terim'in Halil ısrarını anlamak mümkün değil. Halil topu aldığında "iyi dönüyor" diye sahadaysa futbol böyle bir oyun değil.
Sırtında damacana su taşıyormuş gibi ağır, sahada yürüyen ve ancak kanada kaçtığında topla buluşan bir hücumcuyla oynuyorsanız orta sahanızdaki iki oyuncuyu ceza sahasına sızdırmalısınız... Yanlış 11, geciken değişiklikler, yanlış kramponlar, amaçsız ortalar, Ömer'in ayağına bakan G.Saray...
Farioli, 8+3 kıskacında yaptığı değişiklikleri. Fatih Terim ise elinde ne kadar forvet varsa sahaya sürdü ve bir bireysel hatayla ancak 1-1'i buldular. Bu G.Saray, ocak ayından sonra iyi futbol oynar-oynamaz, bunu bilemem ama bildiğim, bu futbol ve Fatih Terim'in tercihleri sürerse ocak ayında Trabzon ufuk çizgisinde kaybolmuş olur...'
SON DAKİKA: ERMAN TOROĞLU'NDAN TERİM'E! 'HAKLISIN PADİŞAHIM' DİYENLERİ ALIYOR
'Gelelim Karagümrük-Galatasaray maçına… Karagümrük'ün belli oyun sistemi var, herkes ezberledi. Terim maçtan sonra "Çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik" diyor, ben aynı fikirde değilim. Galatasaray'ın attığı golü Karagümrüklüler hediye etti. Karagümrük ise golü doğru baskıyla yani hakkıyla aldı.
'DİAGNE İLE MOSTAFA NE ZAMAN OYUNA GİRDİ?'
Galatasaray'da sahada süratli isimler vardı ama Karagümrük defansı yerini aldıktan sonra 40 tane orta açsan ne fayda? Her topa rakip vurdu. Elinde Mostafa ile Diagne gibi santrforlar var ama kenarda oturuyorlar! Ne zaman oyuna aldın, o zaman topa vurmaya başladın.
Şu bir gerçek; Terim'in yardımcıları uyaracak, fikir verecek insanlar değiller. Fatih hep yanına "Haklısın padişahım" diyenleri alıyor. Yıllar önce Bülent Ünder ve Müfit Erkasap vardı, onlar Fatih'i yönlendiriyordu. Yıllardır böyle yardımcılar alamadı, belki de almadı.'
'GALATASARAY İÇİN İYİ SONUÇ'
AHMET ÇAKAR: 'Galatasaray; hak etmedi ve kazanamadı... Rakibe baskı yok, organizasyon yok, tempo yok... Dolayısıyla da kaybetmekten son anda kurtuldular. Fakat bazı oyuncuların bireysel hataları kabul edilebilir gibi değil.
Örneğin Emre Kılınç... Şans buldu, hoca forma verdi ama tuttu ayağındaki topu rakibe kaptırdı. Buradan da Bertolacci çok iyi vurup golü yaptı. Aslında Karagümrük karşılaşmayı kazanacaktı. Onlar da hata yaptılar ve Mostafa Mohamed beraberliği getirdi.
Son saniye Galatasaray ucuz kurtuldu. Eğer Pesic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığındaki çok önemli pozisyonda iyi vursa Galatasaray için maç bitmişti. '1-1'lik sonuç iyi mi, kötü mü' derseniz, eğer maça bakarsak Galatasaray için iyi sonuç.
Ama şampiyonluk maratonu için oldukça kötü. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin sonucuna etki etmese de bazı hatalar yaptı. Ancak kendisi için 'Kötü maç yönetti' asla diyemem.'
LEVENT TÜZEMEN: 'BABEL, EMRE KILINÇ VE ÖMER BAYRAM TERCİHLERİ FANTEZİYDİ'
'Gaziantep ve Lokomotiv maçlarında mükemmel oynayan Feghouli'yi kulübede oturtmak Terim'in yanlışıydı. Genç oyuncuların saha içinde Feghouli gibi tecrübeli bir oyun liderine ihtiyacı var. Milli maç haftasına girilirken Terim'in, oyun alışkanlığını kazanmış oyunculardan vazgeçip rotasyona gitmesi anlamsızdı.
Babel, Emre Kılınç ve Ömer Bayram tercihleri bence fanteziydi ve Galatasaray'a katkı sağlamadı. Karagümrük'ün zaten "el freni" gibi bir pas oyunu, rakip savunma arkasına atılan uzun toplarla gol kovaladığı bir oyunu olduğunu 'sağır sultan' bile biliyordu. Galatasaray golü yiyinceye kadar Karagümrük kilidini açamadı ve set oyununa mahkum olup sağa, sola, geriye pas atmak zorunda kaldı. Babel, Yedlin ve Ömer'in kanatlardan yaptığı ortaların amacı yoktu ve tüm toplara Karagümrük savunması kolay kafa vurdu.
Top tekniği yüksek olan Halil'in rakip savunma arasında pas duvarı olacak gücü yoktu. Hücumda etkili olamamayı Halil ve Kerem'in yorgunluğuna bağlayan Terim'in bu düşüncesi, rotasyon için hangi oyuncunun hazır olup olmadığı konusundaki tercihi doğru tespit edemediğinin itirafıydı. Emre Kılınç çok pas hatasıyla oynuyor ve çok top kaybediyordu. Bertolacci'nin attığı golde Emre'nin çevre kontrolü yapmadan geriye pas atmasının payı büyüktü.
'FLORYA'DA BU UYARILAR YAPILMIYOR MU?'
Oyunculara bu uyarılar Florya'da yapılmıyor mu? Kerem ile Halil'in de yorgun olduğunu düşünürsek Terim'in ikinci yarıya Feghouli, Diagne ve Mostafa Mohamed üçlüsünü alarak başlamaması şaşırtıcıydı.
Bu üçlü oyuna geç girdikten sonra bile Karagümrük kalesinde kurulan baskıya bakınca Terim'in, "Keşke değişiklikleri erken yapsaydım" dediğini düşünüyorum. Bu arada Galatasaray'ın duran toplardan ve kornerlerden pozisyon üretememesine Terim'in artık bir çözüm bulması gerekiyor.'