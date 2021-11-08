SON DAKİKA

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Kasım Papara neden para yatırma-çekme işlemi yapılmıyor ve açmıyor?
Giriş Tarihi: 8.11.2021 22:45 Son Güncelleme: 8.11.2021 22:45

Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Kasım Papara neden para yatırma-çekme işlemi yapılmıyor ve açmıyor?

Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Kasım Papara neden para yatırma-çekme işlemi yapılmıyor ve açmıyor?

Edinilen son dakika bilgisine göre, çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara çöktü. Kullanıcılara, Papara'ya giriş sorunu yaşarken işlem yapamıyor. Bu nedenle, Papara çöktü mü, neden açılmıyor ve para yatırma-çekme işlemi ne zaman düzelecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Papara erişim problemi nedeniyle kurum tarafından da resmi açıklama yapıldı.

Son dakika haberleri... Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara çöktü. Edinilen bilgiye göre, Papara erişim problemi mobil uygulamanın yanı sıra web sitesinde de yaşanıyor. Kullanıcılar, Papara para yatırma ve çekme işlemi yapamazken uygulamaya giriş de yapamıyor. Bu noktada, Papara çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurumun resmi Twitter hesabına, Papara çöktü şeklinde birden çok twit atılırken konuyla ilgili açıklama yapıldı.

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ? 8 KASIM 2021

Bugün akşam saatlerinde başlayan kesinti, pek çok kullanıcıyı mağdur etmiş durumda. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlar yapa müşteriler, servisin uygulamasına ve web sitesine giremediklerini belirtti. Birçok kişi ise karşılaştığı hatanın ekran görüntüsünü paylaşarak yardım bekledi.

PAPARA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Papara'nın web sitesi ve mobil uygulamasıda yaşanan hata vermesi ile ilgili kullanıcılar şikayet oluşturdu. Uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin karşısına, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene" uyarısı çıktı.

Öte yandan konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, " Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Kasım Papara neden para yatırma-çekme işlemi yapılmıyor ve açmıyor?
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