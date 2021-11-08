SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara çöktü. Edinilen bilgiye göre, Papara erişim problemi mobil uygulamanın yanı sıra web sitesinde de yaşanıyor. Kullanıcılar, Papara para yatırma ve çekme işlemi yapamazken uygulamaya giriş de yapamıyor. Bu noktada, Papara çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurumun resmi Twitter hesabına, Papara çöktü şeklinde birden çok twit atılırken konuyla ilgili açıklama yapıldı.