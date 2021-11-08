Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Suskun Kerem!
Giriş Tarihi: 8.11.2021

Suskun Kerem!

Suskun Kerem!
79 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, hiç şut atamadı. 2 kez ikili mücadele kazanıp, 5 top kaybı yapan sarı-kırmızılı oyuncu, yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Luyindama kadro dışı
GALATASARAY yönetiminin bir hafta önce hamle yaparak sözleşmesini uzattığı Christian Luyindama, dün Karagümrük karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Formasını Alpaslan Öztürk'e kaptıran 27 yaşındaki tercübeli futbolcu, Marcao'nun da cezasının bitmesiyle yedek kulübesine hapsolmuştu. Kongolu stoper, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Beşiktaş, Gaziantep FK maçlarında yedek kulübesinde oturmuştu.

HAGI'den milli arada maç daveti
GALATASARAY'IN eski futbolcusu Georghe Hagi, milli takımlar için verilecek arada sarı-kırmızılı takımı Romanya'ya davet etti. Bir önceki milli takım arasında Galatasaray, Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık karşılaşması yapmış ve 3-1 yenilmişti. Rumen teknik adam, rövanş mücadelesi için sarı-kırmızılı takıma davette bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? 7 Kasım 2021 MasterChef elenen isim belli oldu! Kimse bu ismi beklemiyordu!
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Fenerbahçe maçının uzatmasında gelen penaltı sonrası çarpıcı yorum! 'O bir kukla...'
Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı ne? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı, geri dönecek mi?
25 yaşındaki model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı!
MasterChef kim elendi ve hangi isim yarışmaya veda etti? 7 Kasım 2021 Dün akşam MasterChef elenen isim şoke etti!
SON DAKİKA! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki: Arabasının önü kesildi! Tribünlerde Aziz Yıldırım tezahüratları
Türkiye ayakta! Başkan Erdoğan, küfürbaz Lütfü Türkkan için Çarşamba'yı işaret eti
İşte 15 soruda kıdem tazminatı ve hesabı: 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
Üst üste puan kayıpları sonrası Fenerbahçe için sert sözler! "Vitor Pereira'yı Samandıra'ya bile sokmam"
ARKADAŞINA GÖNDER
Suskun Kerem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA