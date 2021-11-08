Suskun Kerem!

Luyindama kadro dışı GALATASARAY yönetiminin bir hafta önce hamle yaparak sözleşmesini uzattığı Christian Luyindama, dün Karagümrük karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Formasını Alpaslan Öztürk'e kaptıran 27 yaşındaki tercübeli futbolcu, Marcao'nun da cezasının bitmesiyle yedek kulübesine hapsolmuştu. Kongolu stoper, Çaykur Rizespor,Konyaspor, Beşiktaş, Gaziantep FK maçlarında yedek kulübesinde oturmuştu.
HAGI'den milli arada maç daveti
GALATASARAY'IN eski futbolcusu Georghe Hagi, milli takımlar için verilecek arada sarı-kırmızılı takımı Romanya'ya davet etti. Bir önceki milli takım arasında Galatasaray, Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık karşılaşması yapmış ve 3-1 yenilmişti. Rumen teknik adam, rövanş mücadelesi için sarı-kırmızılı takıma davette bulundu.