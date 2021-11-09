1 ayda 2 derbi 4 deplasman

Fenerbahçe'yı milli ara sonrası zorlu bir seri bekliyor. Vitor Pereira 21 Kasım'da Galatasaray'ı deplasmanda yenip görevde kalsa bile işi hiç kolay değil. Derbi sonrası Olympiakos ve Göztepe ile arkaarkaya dış sahada mücadele edecek. Eski hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK ile de deplasmanda karşılaşacak. İşte o zorlu seri:
21 Kasım G.Saray (d)
25 Kasım Olympiakos (d)
29 Kasım Göztepe (d)
5 Aralık Çaykur Rize
9 Aralık E.Frankfurt
13 Aralık G.Antep (d)
19 Aralık Beşiktaş
SAKAT BERKE KADRO DIŞI!
FENERBAHÇE'NİN kalesinde büyük sıkıntı var. Altay Bayındır'ın omzundan geçirdiği ameliyat sonrası eldivenleri devralan Berke Özer, bel ağrısınedeniyle Ümit Milli Takım adaykadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada 21 yaşındaki genç file bekçisinin sakatlığı sebebiyle Belçika ve Danimarka maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi. Berke'nin tedavisine başlanırken, yetişememesi halinde sarı-lacivertliler derbiye as kalecisi olmadan çıkacak. Bupozisyon için iki alternatif 2003doğumlu 18 yaşındaki ErtuğrulÇetin ve yine 2003 doğumluBartu Kulbilge.
PORTEKİZ'DEN YORUM: İRONİK!
PEREİRA'NIN arka arkaya aldığıbaşarısız sonuçlar ve MesutÖzil ile ilişkisi, ülkesi Portekiz'dede gündem oldu. ABola, F.Bahçe'nin ligdeüst üste 4. mağlubiyetiniyaşamasının Mesut Öziltarafıdan engellendiğinisavundu. Haberde,"Pereira ile arasındasorun olduğu önesürülen Mesut,oyuna girip Kayserimaçınınson bölümlerindepenaltıdanattığıgolle ironikbir şekildeolası birmağlubiyetinönünegeçti"denildi.