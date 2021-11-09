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Giriş Tarihi: 9.11.2021

1 ayda 2 derbi 4 deplasman

1 ayda 2 derbi 4 deplasman
Fenerbahçe'yı milli ara sonrası zorlu bir seri bekliyor. Vitor Pereira 21 Kasım'da Galatasaray'ı deplasmanda yenip görevde kalsa bile işi hiç kolay değil. Derbi sonrası Olympiakos ve Göztepe ile arka arkaya dış sahada mücadele edecek. Eski hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK ile de deplasmanda karşılaşacak. İşte o zorlu seri:

21 Kasım G.Saray (d)
25 Kasım Olympiakos (d)
29 Kasım Göztepe (d)
5 Aralık Çaykur Rize
9 Aralık E.Frankfurt
13 Aralık G.Antep (d)
19 Aralık Beşiktaş

SAKAT BERKE KADRO DIŞI!
FENERBAHÇE'NİN kalesinde büyük sıkıntı var. Altay Bayındır'ın omzundan geçirdiği ameliyat sonrası eldivenleri devralan Berke Özer, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada 21 yaşındaki genç file bekçisinin sakatlığı sebebiyle Belçika ve Danimarka maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi. Berke'nin tedavisine başlanırken, yetişememesi halinde sarı-lacivertliler derbiye as kalecisi olmadan çıkacak. Bu pozisyon için iki alternatif 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ve yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.

PORTEKİZ'DEN YORUM: İRONİK!
PEREİRA'NIN arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar ve Mesut Özil ile ilişkisi, ülkesi Portekiz'de de gündem oldu. A Bola, F.Bahçe'nin ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşamasının Mesut Özil tarafıdan engellendiğini savundu. Haberde, "Pereira ile arasında sorun olduğu öne sürülen Mesut, oyuna girip Kayseri maçının son bölümlerinde penaltıdan attığı golle ironik bir şekilde olası bir mağlubiyetin önüne geçti" denildi.

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