"EDHO bu akşam var mı yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bitti mi, final mi yaptı?" sorularının yanıtları 9 Kasım Salı gününün en önemli konusu oluyor. Bilindiği üzere; son sezonuna kadar ATV ekranlarında yer alan dizinin 200.yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları "EDHO bitti mi, EDHO final mi yaptı, EDHO bu akşam var mı?" gibi sorulara yanıt ararken dizi ile ilgili son gelişmeler günün en önemli konuları arasında yerini alıyor.
OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ AÇIKLAMA!
Geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay Kaynarca EDHO hakkında yeni açıklamalarda bulundu. "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulundu. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.
EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR
Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"ATV yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı: Bugün ATV’de neler var, hangi dizi ve filmler olacak?