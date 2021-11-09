Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? 2022 Emekli ve memur Ocak zammı son dakika gelişmeleri!

Memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarının belirleyeceği zam oranı merakla beklenirken öte yandan Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi her sene Ocak ve Temmuz ayında memurlara ve emeklilere zam yapılıyor. Geride bıraktığımız sürede 3 aylık enflasyon verisi açıklanmış ve bu kapsamda çeşitli beklentiler doğmaya başlamıştı. Peki, 2022 Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? İşte tüm gelişmeler...