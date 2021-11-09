Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? 2022 Emekli ve memur Ocak zammı son dakika gelişmeleri!

Memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarının belirleyeceği zam oranı merakla beklenirken öte yandan Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi her sene Ocak ve Temmuz ayında memurlara ve emeklilere zam yapılıyor. Geride bıraktığımız sürede 3 aylık enflasyon verisi açıklanmış ve bu kapsamda çeşitli beklentiler doğmaya başlamıştı. Peki, 2022 Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? İşte tüm gelişmeler...
YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.
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