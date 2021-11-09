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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:55 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:55

Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? 2022 Emekli ve memur Ocak zammı son dakika gelişmeleri!

Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? 2022 Emekli ve memur Ocak zammı son dakika gelişmeleri!

Memur ve emekli zammı için milyonların geri sayımı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan zam oranı merakla beklenirken vatandaşlar Kasım ayıyla beraber “Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Şuana kadarki enflasyonlar göz önüne alındığnda en düşük maaşın 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya yükselmesi beklenirken öte yandan Kasım ve Aralık oranları da bu kararda büyük rol oynayacak. Peki, 2022 Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? İşte tüm detaylar...

Memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarının belirleyeceği zam oranı merakla beklenirken öte yandan Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi her sene Ocak ve Temmuz ayında memurlara ve emeklilere zam yapılıyor. Geride bıraktığımız sürede 3 aylık enflasyon verisi açıklanmış ve bu kapsamda çeşitli beklentiler doğmaya başlamıştı. Peki, 2022 Memur ve emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? İşte tüm gelişmeler...

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç para olacak, ne zaman belli olur? 2022 Emekli ve memur Ocak zammı son dakika gelişmeleri!
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