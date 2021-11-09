Hull City değeri ne kadar, hangi ülkenin takım, hangi ligde? Acun Ilıcalı Hull City’yi mi aldı?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan son dakika sosyal medya paylaşımı sonrasında Hull City takımına ilişkin bilgiler merak konusu olarak "Hull City değeri ne kadar, hangi ülkenin takım, hangi ligde?" sorusu üzerinden araştırma yapmaya devam ediliyor.

HULL CİTY DEĞERİ NE KADAR, HANGİ ÜLKENİN TAKIM, HANGİ LİGDE?

Hull City değeri ve diğer tüm detaylar şöyle;

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

SAHİPLİK

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

HULL CİTY DEĞERİ NE KADAR?

Hull City futbol takımının kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 11.10 Milyon Euro'dur.

HULL CİTY HANGİ LİGDE?

EFL Ligue One'da mücadele etmektedir.

KAYNAK: Vikipedia