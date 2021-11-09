Son dakika: Fenerbahçe yerli Nagelsmann’ın peşinde! Alex de Souza olmazsa Farioli...

Başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmayı düşünüyor. Milli aranın ardından Galatasaray derbisinin sonucuna göre teknik direktör konusunda hamle yapılacak.
BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN ALEX HAMLESİ!
Fenerbahçe Başkanı Alex de Souza, sürpriz bir hamle yaparak sarı lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile görüştü. Ülkesi Brezilya'da Sao Paulo'nun B takımını çalıştıran Alex'e şimdilik resmi teklif yapılmadı.
GALATASARAY DERBİSİ SON ŞANSI OLACAK!
Takım ve yönetim içindne ciddi muhalafete rağmen Galatasaray derbisine Vitor Pereira ile çıkılacak. Galatasaray maçı Pereira'nın son şansı olacak.
32 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli, Karagümrük'ün başında 22 maça çıktı. Maç başına 1.58 puan ortalaması yakalayan Farioli, son olarak Galatasaray karşısında mağlup olmamıştı.
Daha önce Benevento ve Sassulo'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Farioli, Alanyaspor'da da görev almıştı.
30 Haziran 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Farioli için Fenerbahçe henüz resmi teklif yapmadı.
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.