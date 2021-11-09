Son dakika: Şenol Güneş o iddialara yanıt verdi! ’Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı mı?’

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'TEN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ!
EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ardından Hollanda mağlubiyeti sonrası milli takıma veda eden Şenol Güneş'in adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Şenol Güneş'ten beklenen açıklama geldi!
'SON DÖNEMDE DOĞRU DÜRÜST MAÇ BİLE İZLEMİYORUM'
'Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum.
'ARKADAŞLAR ARIYOR AMA...'
Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.'
Kaynak: Gazete Kuzey