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Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:29 Son Güncelleme: 9.11.2021 16:30

Son dakika: Şenol Güneş o iddialara yanıt verdi! 'Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı mı?'

Son dakika: Şenol Güneş o iddialara yanıt verdi! ’Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı mı?’

Son dakika haberi... Son olarak milli takımda teknik direktörlük görevinde bulunan Şenol Güneş, peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından görevden ayrılmıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ederken Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın yerine Şenol Güneş'i göreve getirmek istediği iddia edilmişti. Şenol Güneş'ten son dakika açıklaması geldi!

Şenol Güneş'ten son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son dört lig maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı. Vitor Pereira yerine düşünülen isimlerden birinin de Şenol Güneş olduğu iddia edilmişti.

SON DAKİKA: ŞENOL GÜNEŞ'TEN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ!

EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ardından Hollanda mağlubiyeti sonrası milli takıma veda eden Şenol Güneş'in adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Şenol Güneş'ten beklenen açıklama geldi!

'SON DÖNEMDE DOĞRU DÜRÜST MAÇ BİLE İZLEMİYORUM'

'Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum.

'ARKADAŞLAR ARIYOR AMA...'

Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.'

Kaynak: Gazete Kuzey

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Son dakika: Şenol Güneş o iddialara yanıt verdi! 'Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı mı?'
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