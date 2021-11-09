Son dakika: Şenol Güneş o iddialara yanıt verdi! ’Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı mı?’

'ARKADAŞLAR ARIYOR AMA...'

Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.'

Kaynak: Gazete Kuzey