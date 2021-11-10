Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım ile ilgili 2,3,4,5 kıtalık şiirler yayınlandı! En güzel ve duygusal, kısa, uzun, anlam dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri burada!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:48 Son Güncelleme: 10.11.2021 07:49

10 Kasım ile ilgili 2,3,4,5 kıtalık şiirler yayınlandı! En güzel ve duygusal, kısa, uzun, anlam dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri burada!

10 Kasım ile ilgili 2,3,4,5 kıtalık şiirler yayınlandı! En güzel ve duygusal, kısa, uzun, anlam dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri burada!

Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım şiirleri araştırmasına çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle her sene bu tarihte gerçekleşiyor ve ulu önderimiz minnet ve özlemle anılıyor. Öte yandan okullarda öğrenciler şimdiden 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirleri ezberlemeye başladı. Bu kapsamda sabah.com.tr olarak bugünün anlam ve önemine özel en güzel 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım şiirleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri ile gündeme geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bu tarihte saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu tarih yaklaşırken öğrenciler çeşitli etkinlikler için 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırmasına çıktı. İşte en güzel, anlamlı, uzun, kısa, 2,3,4 ve 5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...

10 Kasım şiirleri! En güzel yeni 2017 10 Kasım şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? TIKLAYINIZ

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.


Birkan SOYLU

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT yasası son dakika bugün 2021: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak?
Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş...
SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü... 13 vatandaş enkaz altından çıkartıldı! İş yeri sahibi gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Kasım ile ilgili 2,3,4,5 kıtalık şiirler yayınlandı! En güzel ve duygusal, kısa, uzun, anlam dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA