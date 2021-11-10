Kuruluş Osman’ın kadrosuna Yazmeen Baker katıldı! Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Yazmeen Baker dahil oldu. Kertenkele Yeniden Doğuş dizisinde Ateş karakterini canlandırarak dövüş sahneleri ile tanınan Yazmeen Baker, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Peki; Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?
1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.
Annesinin memleketi Mersin'de 3 yaşına kadar yaşamıştır. Kertenkele Yeniden Doğuş dizisinde 'Ateş' karakterini canlandırarak dövüş sahneleri ile kendisine bir hayran kitlesi elde etti.