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Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:25

Kuruluş Osman’ın kadrosuna Yazmeen Baker katıldı! Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Kuruluş Osman’ın kadrosuna Yazmeen Baker katıldı! Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman dizisi kadrosuna Yazmeen Baker katıldı. 1979 Almanya doğumlu ismin babası Alman annesi ise Türk’tür. Almanya’nın Gottingen şehrinde dünyaya gelen ve 3 yaşına kadar annesinin memleketi Mersin’de yaşayan Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte Yazmeen Baker hakkında bilgiler.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Yazmeen Baker dahil oldu. Kertenkele Yeniden Doğuş dizisinde Ateş karakterini canlandırarak dövüş sahneleri ile tanınan Yazmeen Baker, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Peki; Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

YAZMEEN BAKER KİMDİR?

1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

Annesinin memleketi Mersin'de 3 yaşına kadar yaşamıştır. Kertenkele Yeniden Doğuş dizisinde 'Ateş' karakterini canlandırarak dövüş sahneleri ile kendisine bir hayran kitlesi elde etti.

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Kuruluş Osman’ın kadrosuna Yazmeen Baker katıldı! Yazmeen Baker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?
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