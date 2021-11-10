Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ile ilgili sorgulamalar akşam yayınlanacak olan film sebebiyle milyonların gündeminde bulunuyor. Biyografi türünde olan film cep herkülü lakaplı ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinmektedir. Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı
Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.
Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.
On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.
1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.