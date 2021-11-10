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Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:54

Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

Bu akşam ekrana gelecek olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi için geri sayım sürüyor. Milyonların hafızlarında en iyi halterci olarak kazınan sporcuyla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü sorusuna ise akşam saatlerine doğru yanıt aranacak. Naim Süleymanoğlu veya tanınan adıyla "Cep Herkülü" hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı ve tüm bilgiler…

Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ile ilgili sorgulamalar akşam yayınlanacak olan film sebebiyle milyonların gündeminde bulunuyor. Biyografi türünde olan film cep herkülü lakaplı ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinmektedir. Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU HAYATI! NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR, NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.

On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

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Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı
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