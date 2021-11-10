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Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:32

Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?

Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?

İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan ara tatil takvimi sebebiyle bu durumun üniversiteler için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda; binlerce üniversite öğrencisi “Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?” sorularına yanıt arıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı devam ederken bilindiği üzere 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitim başlamıştı. Peki; üniversiteler ara tatil yapacak mı, son durum ne? İşte bilgiler!

Üniversitelerde ara tatil olup olmayacağı binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatil takvimi sebebiyle "Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte süreç ile ilgili bilgiler.

ÜNİVERSİTELER ARA TATİL YAPACAK MI?

15-19 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.

2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.

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Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?
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