Üniversitelerde ara tatil olup olmayacağı binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatil takvimi sebebiyle "Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte süreç ile ilgili bilgiler.