Üniversitelerde ara tatil olup olmayacağı binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda uygulanan ara tatil takvimi sebebiyle "Üniversiteler ara tatil yapacak mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı, son durum nedir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte süreç ile ilgili bilgiler.
ÜNİVERSİTELER ARA TATİL YAPACAK MI?
15-19 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.
2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.
Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.