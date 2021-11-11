Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:18 Son Güncelleme: 11.11.2021 21:19

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!

SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!

Memur ve Emekli zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli oldu. Bu noktada, memur ve emekli Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak ve Ocak emekli maaş zammı ne zaman belli olacak soruları merak konusu oluyor. Son açıklanan enflasyon verisi ile birlikte, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Buna göre, memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammı 2022 ile ilgili detaylar;

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyişe başladı. Emekli zammı için 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda oran yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Bu noktada, memur ve emekli Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak ve Ocak emekli maaş zammı ne zaman belli olacak soruları merak konusu oluyor. İşte Ocak emekli zammı ile ilgili detaylar;

2022 EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! 'Messi' derken şimdi de Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA