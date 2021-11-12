Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Dolar Euro fiyatı ne kadar oldu? Güncel canlı döviz kuru!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:46 Son Güncelleme: 12.11.2021 09:47

Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Dolar Euro fiyatı ne kadar oldu? Güncel canlı döviz kuru!

Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Dolar Euro fiyatı ne kadar oldu? Güncel canlı döviz kuru!

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla dolar fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kurlarda yaşanan anlık iniş ve çıkışlar döviz kuruna yatırım yapanların gündeminde bulunurken dolar Euro alış satış rakamları merak ediliyor. Son ayların en yüksek seviyesine ulaşarak 9.95 TL'yi gören dolar, haftanın son işlem gününe yine hareketli giriş yaptı. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ile ilgili son bilgiler…

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, bugün dolar ne kadar gibi sorulara yanıt aranıyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika olayları sonrasında Türkiye'de dolar / TL kuru güncel oranları pek çok sebeple alım yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları

DOLAR KAÇ TL? 12 KASIM 2021 CUMA DOLAR KURU

Dolar/TL kuru güncel fiyatlarına ilişkin merak edilen Dolar kaç TL, ne kadar? Ve 12 Kasım 2021 Cuma Dolar kuru ne kadar yükseldi? Sorularıyla son dakika dolar kuru bilgileri şöyle;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL kuru 12 Kasım 2021 Cuma saat 09.15 itibariyle

Alış: 9,9695 TL

Satış: 9.9776 TL

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL kuru 12 Kasım 2021 Cuma saat 09.15 itibariyle

Alış: 11,4075 TL

Satış: 11.4161 TL

canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz...

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Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Dolar Euro fiyatı ne kadar oldu? Güncel canlı döviz kuru!
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