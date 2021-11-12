Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, bugün dolar ne kadar gibi sorulara yanıt aranıyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika olayları sonrasında Türkiye'de dolar / TL kuru güncel oranları pek çok sebeple alım yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları