Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, bugün dolar ne kadar gibi sorulara yanıt aranıyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika olayları sonrasında Türkiye'de dolar / TL kuru güncel oranları pek çok sebeple alım yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Kasım 2021 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları
Dolar/TL kuru güncel fiyatlarına ilişkin merak edilen Dolar kaç TL, ne kadar? Ve 12 Kasım 2021 Cuma Dolar kuru ne kadar yükseldi? Sorularıyla son dakika dolar kuru bilgileri şöyle;
Dolar/TL kuru 12 Kasım 2021 Cuma saat 09.15 itibariyle
Alış: 9,9695 TL
Satış: 9.9776 TL
Euro/TL kuru 12 Kasım 2021 Cuma saat 09.15 itibariyle
Alış: 11,4075 TL
Satış: 11.4161 TL
canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz...